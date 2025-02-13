ТАСС: ВСУ вывели из Суджанского района элитный батальон морских пехотинцев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вывели из Суджанского района Курской области элитный батальон морпехов, потерявший более половины бойцов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Как уточнил собеседник агентства, речь идет о 501-м батальоне морской пехоты Военно-морских сил Украины, который лишился свыше 50 процентов от общей численности подразделения. «Сейчас его пытаются по факту собрать заново на базе 235-го межвидового центра подготовки подразделений "Широкий Лан" в Николаевской области. В то же время из-за большого количества пропавших без вести и раненых пополнение батальона идет по остаточному принципу», — сказал он.

Источник подчеркнул, что это подтверждается информацией из закрытых каналов и чатов ВСУ.

Ранее стало известно о ракетном ударе по бойцам 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, укрывшимся в свинокомплексе «Мираторг» в районе поселка Никольский Курской области. В сети также появились кадры, на которых видно несколько мощных взрывов на территории сельскохозяйственного предприятия. По неподтвержденным данным, в результате атаки Киев потерял до 65 человек.

В начале августа 2024 года Украина вторглась на территорию Курской области. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 13 февраля, с начала вторжения Киев потерял более 60 210 военнослужащих и свыше 5000 единиц техники, в том числе западной.