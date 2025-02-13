ФСБ выявила взятку в 10 миллионов рублей в налоговой службе российского региона

ФСБ задержала участников взятки в 10 млн руб в налоговой службе Ростова-на-Дону

В налоговой службе Ростовской области выявлен факт коррупции, задержаны участники схемы по передаче взятки на сумму 10 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении ФСБ по Ростовской области.

По данным ведомства, два бывших и один действующий сотрудник налоговой инспекции потребовали от директора коммерческой организации 10 миллионов рублей за снижение суммы налоговых платежей с 52 до 15 миллионов рублей, начисленных по итогам проверки.

С поличным задержаны также посредники, возбуждено уголовное дело.

Один из участников преступной группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал показания на остальных. Советский суд Ростова-на-Дону приговорил его за посредничество во взяточничестве, мошенничество и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.

10 февраля сообщалось, что в Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника военного представительства Минобороны России на основании материалов ФСБ.