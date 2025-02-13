В Госдуме захотели дать скидку на ЖКУ для многодетных семей

В Госдуме России предложили скидку в 50 процентов на ЖКУ для многодетных семей. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет РИА Новости.
Политик предложил ввести единый федеральный подход к предоставлению льгот на оплату счетов.
«Сегодня многодетные семьи имеют право на льготные тарифы при оплате коммунальных услуг», — указал депутат.
Ранее сообщалось, что в июле 2025 года в России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — воду, электричество, отопление и газ.