В Госдуме захотели дать скидку на ЖКУ для многодетных семей

Депутат Колунов предложил дать скидку на ЖКУ для многодетных семей

В Госдуме России предложили скидку в 50 процентов на ЖКУ для многодетных семей. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет РИА Новости.

Политик предложил ввести единый федеральный подход к предоставлению льгот на оплату счетов.

«Сегодня многодетные семьи имеют право на льготные тарифы при оплате коммунальных услуг», — указал депутат.

Ранее сообщалось, что в июле 2025 года в России выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — воду, электричество, отопление и газ.