Игрока клуба АПЛ заподозрили в получении желтой карточки в качестве подарка брату

Пакету заподозрили в получении желтой карточки в качестве подарка брату

Футболист клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Вест Хэм» и сборной Бразилии Лукас Пакета подозревается в мошенничестве на ставках у букмекеров. Об этом сообщает Daily Mail.

Следствие ведут бразильские правоохранители, по их версии, игрок мог намеренно получать желтые карточки в матчах чемпионата Англии, чтобы заработать на ставках. Подозрительными сочли четыре предупреждения Пакеты.

Одну из желтых карточек бразилец получил 12 марта 2023 года в игре с «Астон Виллой». По версии следствия, Пакета мог сделать это в качестве подарка брату на день рождения, чтобы тот мог заработать на ставках. Футболист отвергает все обвинения, если его вина будет доказана, полузащитнику грозит пожизненная дисквалификация.

В январе футболиста «Севильи» Кике Саласа арестовали по подозрению в мошенничестве на ставках. По версии следствия, в прошлом сезоне чемпионата Испании защитник намеренно получал предупреждения, чтобы его знакомые могли заработать в букмекерских конторах.