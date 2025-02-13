Кличко указал на опасность политической борьбы на Украине в военное время

Кличко: Из-за политической борьбы на Украине проигрывает демократия

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об опасности политической борьбы в военное время. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Когда к борьбе с врагом внешним добавляется политическая борьба внутри страны — проигрывает демократия. И страна в целом...» — говорится в сообщении.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины официально ввел бессрочные санкции против экс-президента страны Петра Порошенко и предпринимателя Игоря Коломойского (оба внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), а также председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука. По каждому эпизоду пророссийской деятельности украинских олигархов открыто уголовное производство.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил введение санкций против Порошенко и назвал условия их снятия, потребовав от олигарха вернуть деньги в страну.