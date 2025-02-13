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14:04, 13 февраля 2025Мир

Лавров высказался о языке угроз со стороны европейских сателлитов

Лавров: Европейские сателлиты перешли на язык угроз и вооружение Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В период пребывания у власти экс-президента США Джо Байдена европейские сателлиты Вашингтона перешли на язык угроз и вооружение Киева. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам Лаврова, сейчас весь мир рассматривает телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа как нечто из ряда вон выходящее.

«Вот, до чего довели себя сотрудники администрации Байдена во главе со своим президентом, их европейские сателлиты, которые отбросили диалог, отбросили дипломатию, как метод общения с внешним миром, перешли на язык угроз, санкций, вооружения того самого нацистского киевского режима для ведения войны против Российской Федерации», — отметил министр.

Ранее журнал The Economist писал, что телефонный разговор между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом вызвали «страх и ужас» в Киеве и европейских столицах. Неназванные украинские чиновники расстроились, что с ними никто не консультировался по поводу времени и содержания беседы, что сочли резким изменением подхода новой американской администрации.

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