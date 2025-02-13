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19:30, 13 февраля 2025Путешествия

Мать двоих детей отправилась в путешествие в честь своего юбилея и не выжила из-за болезни

Daily Mail: Британка не выжила во время отпуска в Нью-Йорке из-за болезни
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Мать двоих детей отправилась в путешествие в Нью-Йорк вместе с мужем в честь своего юбилея и не выжила из-за неизвестной болезни. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, британка Сара Элизабет Рид планировала отпраздновать свое 30-летие с супругом Дарреном, однако в понедельник, 10 февраля, почувствовала себя плохо. Во время отпуска женщина попала в больницу, и вскоре врачи констатировали, что спасти ее не удалось. Не уточняется, какой именно болезнью страдала Рид.

Родные и друзья открыли сбор средств, чтобы помочь семье доставить тело туристки обратно на родину. «Она была замечательной мамой. Страшно представить, какую боль сейчас испытывают ее муж и семья», — написал один из знакомых в комментариях под некрологом.

Ранее британская туристка отравилась пестицидами в хостеле на Шри-Ланке и не выжила. Уточняется, что 24-летняя Эбони Макинтош готовилась к путешествию всей жизни по Южной Азии несколько месяцев и тщательно продумывала маршрут.

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