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14:09, 6 февраля 2025Путешествия

Туристка отправилась в путешествие всей жизни и не выжила из-за отравления пестицидами

Daily Mail: Британка отравилась пестицидами в хостеле на Шри-Ланке и не выжила
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Unsplash

Британская туристка отравилась пестицидами в хостеле на Шри-Ланке и не выжила. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 24-летняя Эбони Макинтош готовилась к путешествию всей жизни по Южной Азии несколько месяцев и тщательно продумывала маршрут. 28 января она прибыла на Шри-Ланку и заселилась в хостел Miracle Colombo City в Коломбо. Спустя пару дней британка пожаловалась на тошноту и рвоту и лишилась сознания. Ее вместе с другой немецкой туристкой доставили в больницу, однако спасти девушек не удалось.

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Врачи пока не установили точную причину случившегося, но предполагается, что иностранки отравились пестицидами, поскольку в хостеле за сутки до этого травили клопов. Другие постояльцы тоже пострадали, но выжили.

Семья Макинтош организовала сбор средств, чтобы доставить тело Эбони на родину. «Мы в отчаянии и не можем дождаться, когда увидим ее», — рассказывают ее близкие.

Ранее путешествие всей жизни превратилось для пожилой британской туристки в «сущий ад» из-за COVID-19 и гриппа. 76-летняя Патрисия Бантинг приехала во Флориду, США, из британского города Уиган на семейный праздник.

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