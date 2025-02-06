Туристка отправилась в путешествие всей жизни и не выжила из-за отравления пестицидами

Британская туристка отравилась пестицидами в хостеле на Шри-Ланке и не выжила. Об этом сообщает Daily Mail.
Уточняется, что 24-летняя Эбони Макинтош готовилась к путешествию всей жизни по Южной Азии несколько месяцев и тщательно продумывала маршрут. 28 января она прибыла на Шри-Ланку и заселилась в хостел Miracle Colombo City в Коломбо. Спустя пару дней британка пожаловалась на тошноту и рвоту и лишилась сознания. Ее вместе с другой немецкой туристкой доставили в больницу, однако спасти девушек не удалось.
Врачи пока не установили точную причину случившегося, но предполагается, что иностранки отравились пестицидами, поскольку в хостеле за сутки до этого травили клопов. Другие постояльцы тоже пострадали, но выжили.
Семья Макинтош организовала сбор средств, чтобы доставить тело Эбони на родину. «Мы в отчаянии и не можем дождаться, когда увидим ее», — рассказывают ее близкие.
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