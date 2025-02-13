МИД Италии высказался о разговоре Трампа и Путина

МИД Италии о беседе Трампа и Путина: ЕС не должен играть вторую роль по Украине

Европейский союз (ЕС) не должен играть второстепенную роль в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Так беседу президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина прокомментировал глава МИД Италии Антонио Таяни, его цитирует РИА Новости.

«Крайне важно, чтобы ЕС играл не второстепенную роль, мы не должны действовать в одиночку, как и американцы», — сказал он журналистам на пресс-конференции в Риме.

Ранее французская газета Le Monde написала, что Трамп разговором с Путиным разрушил единство западных союзников Украины.