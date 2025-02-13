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14:10, 13 февраля 2025Мир

МИД Италии высказался о разговоре Трампа и Путина

МИД Италии о беседе Трампа и Путина: ЕС не должен играть вторую роль по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) не должен играть второстепенную роль в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Так беседу президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина прокомментировал глава МИД Италии Антонио Таяни, его цитирует РИА Новости.

«Крайне важно, чтобы ЕС играл не второстепенную роль, мы не должны действовать в одиночку, как и американцы», — сказал он журналистам на пресс-конференции в Риме.

Ранее французская газета Le Monde написала, что Трамп разговором с Путиным разрушил единство западных союзников Украины.

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