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14:10, 13 февраля 2025Интернет и СМИ

Раскрыты последствия разговора Трампа и Путина для Запада

Monde: Трамп разговором с Путиным разрушил единство западных союзников Украины
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент США Дональд Трамп разговором с российским лидером Владимиром Путиным разрушил единство западных союзников Украины. Об этом заявила французская газета Le Monde.

«Трамп разрушил единый фронт, который западные страны представляли с начала конфликта [на Украине]», — раскрыло издание последствия разговора политика с Путиным. В материале утверждается, что американский президент не видит места для европейцев на переговорах.

Газета также обратила внимание на то, что президент США нарушил принцип его предшественника Джо Байдена «ничего об Украине без Украины».

Ранее в Кремле оценили телефонный разговор Путина и Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что беседа была важной, поскольку лидеры стран не общались несколько лет.

12 февраля Трамп сообщил, что поговорил по телефону с Путиным. Во время беседы американский лидер договорился с российским коллегой немедленно начать переговоры по конфликту на Украине. Глава Белого дома добавил, что он твердо уверен в успешности будущего мирного урегулирования.

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