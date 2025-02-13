Минобороны отчиталось об ударе по аэродромам и портам на Украине

Минобороны России заявило об ударе по аэродромам и портам ВСУ

Российские войска ударили по аэродромной и портовой инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Поражение, помимо аэродромов и портов, было нанесено цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника.

Ранее стало известно, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. В результате атаки они уничтожили украинскую бронетехнику, а также личный состав противника.