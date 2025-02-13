Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 13 февраля 2025Россия

Минобороны отчиталось об ударе по аэродромам и портам на Украине

Минобороны России заявило об ударе по аэродромам и портам ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские войска ударили по аэродромной и портовой инфраструктуре Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

Поражение, помимо аэродромов и портов, было нанесено цехам производства беспилотных летательных аппаратов, местам хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника.

Ранее стало известно, что экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию подразделений Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области. В результате атаки они уничтожили украинскую бронетехнику, а также личный состав противника.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин одержал дипломатическую победу». Весь мир обсуждает телефонный разговор Трампа с президентом России. Что о нем говорят?

      «Искандеры» уничтожили одно из главных производств дронов в Киеве. Координаты передали хакеры, взломавшие компьютеры руководства

      Маск обвинил крупное международное информагентство в обмане

      В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

      Сын политика решил тайно полететь с друзьями в Таиланд и спровоцировал проверку полиции

      В Кремле ответили на вопрос о конкретных мерах по урегулированию конфликта на Украине

      В российском городе на мальчика в подъезде дома упала железная дверь

      Песков прокомментировал возможность посещения Трампом Дня Победы

      В МИД санкции Зеленского против Порошенко объяснили жабагадюкингом

      Просрочка по кредитам в России выросла в полтора раза

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше