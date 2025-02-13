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07:14, 13 февраля 2025Россия

В Курской области сорвали ротацию подразделений ВСУ

Минобороны РФ: Ми-28нм сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики выпустили ракеты по заданным координатам. В результате атаки они уничтожили украинскую бронетехнику, а также личный состав ВСУ.

«После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», — отметили в Минобороны.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ в Курской области. На ролике видно ряд прицельных ударов и последующие взрывы. В ведомстве сообщили, что атаку провели расчеты 122-миллимитровых буксируемых гаубиц Д-30.

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