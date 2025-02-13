В Курской области сорвали ротацию подразделений ВСУ

Минобороны РФ: Ми-28нм сорвал ротацию подразделений ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм сорвал ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики выпустили ракеты по заданным координатам. В результате атаки они уничтожили украинскую бронетехнику, а также личный состав ВСУ.

«После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», — отметили в Минобороны.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения укрепленных позиций ВСУ в Курской области. На ролике видно ряд прицельных ударов и последующие взрывы. В ведомстве сообщили, что атаку провели расчеты 122-миллимитровых буксируемых гаубиц Д-30.