Мосбиржа приостановила торги из-за проблем с трансляцией данных

Мосбиржа остановила торги на фондовом рынке. Об этом площадка сообщила на своем сайте.

Причиной этого стали проблемы с трансляцией данных. Торговые операции не проводятся с 20:40 13 февраля.

«После консультаций с участниками рынка, принимая во внимание их мнение и в целях защиты интересов инвесторов Мосбиржа приняла решение не возобновлять торги в вечернюю сессию», — резюмировали на бирже.

Ранее Мосбиржа сообщала, что будет готова запустить торги на фондовом рынке по выходным уже с начала весны, но решение о сроках их старта будет приниматься отдельно, их пока не называют. Техническая готовность к торгам по субботам и воскресеньям будет обеспечена с 1 марта в экспериментальном режиме.