Москвичи резко отвернулись от ипотеки

Росреестр: Число ипотечных сделок в Москве снизилось на 31 % за месяц

В январе 2025 года москвичи отвернулись от ипотеки — число сделок с привлечением жилищных кредитов снизилось на 31 процент за месяц. Такие данные приводит столичное управление Росреестра в своем отчете, с которым ознакомилась «Лента.ру».

В первый месяц года было зарегистрировано 7653 ипотечных договора на первичном и вторичном рынках недвижимости — это на 2,6 процента меньше, чем январе 2024-го, но на 8,2 процента больше, чем в тот же месяц в 2023-м. По сравнению с декабрем 2024 года количество сделок просело на 31 процент, уточнили аналитики.

Ранее в столичном управлении Росреестра рассказали, что в Москве резко вырос спрос на вторичное жилье. По итогам января 2025 года продажи готовых квартир в столице выросли на 27 процентов по сравнению с аналогичным месяцем 2024-го.

При этом по сравнению с декабрем 2024 года продажи вторичного жилья в Москве снизились на 45 процентов — в конце года заключили 17,3 тысячи договоров о переходе прав.