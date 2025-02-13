Мужчина перебрался на платформу через рельсы в московском метро и получил арест

Суд дал 6 дней ареста москвичу, перебравшемуся на платформу через рельсы в метро

Суд назначил шесть дней административного ареста 41-летнему мужчине, который перебрался с платформы на платформу через рельсы в московском метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре и предоставили видео инцидента.

На кадрах видно, как нарушитель спускается на рельсы с платформы, переходит пути и подтягивается на платформу напротив.

Как уточняет ведомство, все произошло на станции «Выхино». Пассажира признали виновным по части 3 статьи 11.15.1 («Умышленное неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности») КоАП РФ.

Ранее 18-летняя девушка решила прокатиться на поезде в метро, зацепившись за кабину машиниста. Ее действия попали на видео.