18-летняя россиянка зацепилась за кабину машиниста в метро и попала на видео

Девушка зацепилась за кабину машиниста метро, попала на видео и получила арест

18-летняя россиянка решила прокатиться на поезде в метро, зацепившись за кабину пассажира. Ее действия попали на видео. Ролик в пятницу, 31 января, в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как девушка-зацепер шагает с платформы и хватается за кабину машиниста, находящуюся в конце состава. Таким образом россиянка проехал в тоннеле от станции метро Петровско-Разумовская до станции Окружная. В конце пути нарушительница была задержана сотрудниками транспортной полиции. Выяснилось, что она была пьяна. Суд назначил ей административный арест на пять суток.

25 июня 2024 года в Подмосковье заживо сгорела девушка-зацепер, она приняла удар 25 000 вольт.