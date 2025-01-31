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13:22, 31 января 2025Силовые структуры

18-летняя россиянка зацепилась за кабину машиниста в метро и попала на видео

Девушка зацепилась за кабину машиниста метро, попала на видео и получила арест
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

18-летняя россиянка решила прокатиться на поезде в метро, зацепившись за кабину пассажира. Ее действия попали на видео. Ролик в пятницу, 31 января, в своем Telegram-канале публикует официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах видно, как девушка-зацепер шагает с платформы и хватается за кабину машиниста, находящуюся в конце состава. Таким образом россиянка проехал в тоннеле от станции метро Петровско-Разумовская до станции Окружная. В конце пути нарушительница была задержана сотрудниками транспортной полиции. Выяснилось, что она была пьяна. Суд назначил ей административный арест на пять суток.

25 июня 2024 года в Подмосковье заживо сгорела девушка-зацепер, она приняла удар 25 000 вольт.

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