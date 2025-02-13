Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:24, 13 февраля 2025Бывший СССР

На Украине оценили возможность получения ядерного оружия

Кулеба: Украина не получит ядерное оружие
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Разговоры о возможном ядерном оружии на Украине ведутся для поддержания боевого духа, они нереалистичны, считает экс-глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle (DW; признана в РФ СМИ-иноагентом).

«Если мы хотим быть, как Иран или Северная Корея — ну, можем попробовать. Но боюсь, что мы погибнем гораздо быстрее, чем они, потому что у нас есть враг, который просто воспользуется тем, что от нас все партнеры отвернутся, сделают нас парией, и россияне нас добьют», — сказал он.

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада ядерное оружие и ракеты. Кроме того, он обратился к западным странам с просьбой о финансовой помощи для украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин полтора часа говорил с Трампом. Президента США пригласили в Москву

      Трамп заявил об ожидании визита Путина в США

      Трамп заявил о стремлении Путина завершить конфликт на Украине

      Трамп назвал маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года

      Арестованного на Украине за изнасилования бывшего немецкого солдата экстрадируют на родину

      «Радиостанция Судного дня» передала сразу 25 загадочных сообщений за день

      На Украине оценили возможность получения ядерного оружия

      В Белом доме высказались об отношении Трампа к Путину

      «Калашников» представит новый «КУБ-10Э» в Абу-Даби

      Трамп согласился с идеей отказать Украине в членстве в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше