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14:41, 13 февраля 2025Мир

На Западе рассказали о сильных и слабых сторонах России в переговорах с Трампом

Аналитик Дынер: У России есть сильные и слабые стороны на переговорах с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

У России есть сильные и слабые стороны на переговорах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила аналитик портала Politykа Insight Анна Мария Дынер в эфире радиостанции Tok FM.

«Русские по-прежнему имеют преимущество на линии фронта и обладают ресурсами для ведения боевых действий в течение еще как минимум нескольких месяцев», — сказала она.

Дынер отметила, что сейчас актуальным является вопрос, насколько грядущие переговоры окажутся сложными для Москвы. По ее словам, администрация Трампа не будет предъявлять каких-либо жестких требований из-за сильной позиции на поле боя, если Москва будет готова к заключению какого-либо соглашения.

Однако аналитик указала, что слабостью России является страх перед гораздо более жесткими санкциями и увеличением военной поддержки Украины.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп поручили своим командам немедленно организовать и подготовить место для их встречи. При этом он подчеркнул, что необходимо дождаться наработок с учетом места и сроков.

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