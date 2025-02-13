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08:16, 13 февраля 2025Мир

На Западе заявили о крахе попыток изолировать Россию после разговора Путина и Трампа

NYT: Разговор Путина и Трампа показал крах попыток Запада изолировать Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа показал крах попыток стран Запада изолировать Россию. Об этом пишет The New York Times (NYT).

«Для господина Путина этот звонок стал важной вехой, ознаменовавшей крах попыток Запада изолировать его дипломатически», — говорится в материале.

Авторы статьи напомнили, что разговор между лидерами двух стран состоялся на следующий день после решения России освободить заключенного американца Марка Фогеля в обмен на осужденного в США россиянина Александра Винника.

Также отмечается, что этим разговором Трамп ясно дал понять своим советникам, что приоритетной задачей его администрации является прекращение конфликта на Украине.

12 февраля состоялись телефонные переговоры между российским и американским президентами. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения России и США, конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также договорились об организации личной встречи.

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