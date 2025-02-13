Названы районы Москвы с самой медленной продажей жилья

Инком-Недвижимость: Медленнее всего квартиры продаются в Царицыне

В Старой Москве квартиры медленнее всего продаются в районе Царицыно. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные «Инком-Недвижимость».

В среднем в этом районе квартира будет продаваться 419 дней. На втором месте район Куркино со средним сроком продажи 296 дней. На третьем — Кузьминки со средним сроком экспозиции 221 день. В пятерке «медленных» районов также оказались Марфино (178 дней) и Зябликово (171 день).

В топ-10 районов, где жилье продается медленнее всего, также попали Крылатское и Якиманка (в каждом 169 дней), Метрогородок и Ховрино (в каждом 165 дней), Нагорный (164 дня).

По словам руководителя аналитического центра компании «Инком-Недвижимость» Дмитрия Таганова, значительную часть лотов в этих районах составили «неудобные» квартиры — например, переоцененные, с непопулярными планировками или метражом. Такое жилье мало востребовано у покупателей.

Быстрее всего квартиры продаются в Ясеневе (в среднем за 50 дней). На втором месте Алексеевский район и Некрасовка (в среднем 54 дня). Третье место разделили Левобережный и Строгино (55 дней). В десятку вошли Коптево и Москворечье (59 дней в каждом), Ивановское (61 день), Солнцево (62 дня) и Северный (64 дня).

Ранее эксперты заявили о стагнации цен на российском рынке вторичного жилья. В январе 2025 года медианная цена квадратного метра на вторичном рынке жилья составила 138 тысяч рублей, на 0,5 процента поднявшись с декабря.