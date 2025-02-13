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17:33, 13 февраля 2025Ценности

Новый образ Тимоти Шаламе раскритиковали в сети фразой «нужно уволить стилиста»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: dailymail.co.uk

Новый образ франко-американского актера Тимоти Шаламе раскритиковали в сети фразой «нужно уволить стилиста». Материал приводит Daily Mail.

29-летний артист посетил Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре, США. Он появился на красной дорожке в ярко-зеленой майке, бежевой рубашке с желто-салатовым растительным принтом и синих джинсах с потертостями. При этом обращали на себя внимание усы и новая стрижка с короткими висками, объемной макушкой и прореженной челкой.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Тимоти нужно уволить своего стилиста», «Ему нужно избавиться от щетки на верхней губе», «Он выглядит ужасно», «Ему следует как можно скорее вернуться к своей первоначальной прическе!» — заявили юзеры.

В январе фанаты заподозрили Тимоти Шаламе в том, что он носит одежду из гардероба своей возлюбленной, телезвезды Кайли Дженнер.

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