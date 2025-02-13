Обвиняемому в растрате вице-губернатору российского региона ужесточили меру пресечения

Суд отправил в СИЗО зампреда правительства Омской области Цуканова за растрату

Басманный суд Москвы ужесточил меру пресечения заместителю председателя правительства Омской области, министру цифрового развития и связи Денису Цуканову, проходящему по уголовному делу о растрате. Об этом сообщает NGS55.

Находившегося под домашним арестом чиновника отправили в СИЗО. Там он проведет три месяца — до 11 мая. С чем связано изменение меры пресечения, не раскрывается.

13 декабря 2024 года Басманный суд поместил Цуканова под домашний арест. Он обвиняется в преступлении по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере») УК РФ. На период следственных мероприятий омский вице-губернатор отстранен от исполнения должностных обязанностей.

По этому делу суд избрал меру пресечения бывшему руководителю аппарата правительства Донецкой народной республики Денису Петкуну.