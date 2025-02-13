Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:36, 13 февраля 2025Силовые структуры

Обвиняемому в растрате вице-губернатору российского региона ужесточили меру пресечения

Суд отправил в СИЗО зампреда правительства Омской области Цуканова за растрату
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Басманный суд Москвы ужесточил меру пресечения заместителю председателя правительства Омской области, министру цифрового развития и связи Денису Цуканову, проходящему по уголовному делу о растрате. Об этом сообщает NGS55.

Находившегося под домашним арестом чиновника отправили в СИЗО. Там он проведет три месяца — до 11 мая. С чем связано изменение меры пресечения, не раскрывается.

13 декабря 2024 года Басманный суд поместил Цуканова под домашний арест. Он обвиняется в преступлении по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере») УК РФ. На период следственных мероприятий омский вице-губернатор отстранен от исполнения должностных обязанностей.

По этому делу суд избрал меру пресечения бывшему руководителю аппарата правительства Донецкой народной республики Денису Петкуну.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский ввел пожизненные санкции против Петра Порошенко. Сторонники бывшего главы Украины после этого устроили потасовку в Раде

      На Западе рассказали о сильных и слабых сторонах России в переговорах с Трампом

      В Молдавии разорвали в одностороннем порядке одно соглашение с Россией

      Посол в Молдавии заявил о нежелании Москвы обострять отношения

      Россияне получили новые способы защитить соцсети от взлома

      Названа причина крушения танкера в Керченском проливе

      ВСУ попытались атаковать нефтяную станцию в Новгородской области

      Потребность обрабатывающей отрасли России в кадрах оценили

      Беспилотник ВСУ попытался атаковать Энергодар

      Россияне назвали главные проявления любви

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше