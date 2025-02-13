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06:44, 13 февраля 2025Бывший СССР

Опубликованы кадры падения горящего объекта в приграничном белорусском городе

Опубликованы кадры падения горящего объекта в белорусском Гомеле
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Видео: Telegram-канал Shot

Жители белорусского Гомеля сняли на видео вспышки в небе и кадры падения горящего неизвестного объекта. Видео публикует Telegram-канал Shot.

Очевидцы рассказали, что услышали мощный взрыв, громче всего было в деревне Романовичи и микрорайоне Волотов. Официальных комментариев от властей над данный момент не поступало.

Как сообщал Telegram-канал Baza, на белорусский город велась атака беспилотников. По предварительной информации, вспышки в небе стали следствием работы систем противовоздушной обороны (ПВО).

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