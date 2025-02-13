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09:26, 13 февраля 2025Россия

Отца троих детей решили выгнать из России из-за просроченных документов

Е1.ru: Отца троих детей из Екатеринбурга решили выгнать из России на пять лет
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Отца троих детей из Екатеринбурга Максима Доргоева решили выгнать из России на пять лет из-за просроченных документов. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным издания, по паспорту 38-летний Максим — Умед. Он вместе с родителями переехал в Россию из Таджикистана в семилетнем возрасте. С детства все знакомые звали его Максимом для удобства.

С супругой они прожили уже больше 15 лет, в семье трое детей — 14, 9 и 7 лет. Все дети примерно учатся в школе и занимаются спортом.

Мужчина пояснил, что из-за больших очередей в миграционном центре и отсутствия талонов он много лет не мог даже прописаться в собственной квартире. Доргоев просрочил документы, однако намеревался оформляться в феврале, после указа президента России о возможности иностранцам легализоваться без риска выдворения, если они сами придут в полицейский участок.

Жителя Екатеринбурга задержали прямо на работе в ходе миграционного рейда. Его близкие надеются, что Свердловский областной суд смягчит решение и разрешит въезд в страну многодетному отцу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге десятки мигрантов на Вторчермете окружили здание полиции.

ЖЗЛ
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