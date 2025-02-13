Песков раскрыл инициатора разговора Путина и Трампа

Песков: президент США Трамп хотел позвонить Путину еще до инаугурации

Президент США Дональд Трамп хотел позвонить российскому лидеру Владимиру Путину еще до инаугурации в январе. Инициатора переговоров раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Трамп еще во время предвыборной кампании и после выборов, до инаугурации, говорил о том, что собирается позвонить президенту Путину, он делал такие заявления», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России допустил новые телефонные переговоры лидеров России и США. По его словам, до очной встречи Путина и Трампа возможен еще один их разговор по телефону.