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18:21, 13 февраля 2025Мир

Песков раскрыл инициатора разговора Путина и Трампа

Песков: президент США Трамп хотел позвонить Путину еще до инаугурации
Семен Александров (редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп хотел позвонить российскому лидеру Владимиру Путину еще до инаугурации в январе. Инициатора переговоров раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Трамп еще во время предвыборной кампании и после выборов, до инаугурации, говорил о том, что собирается позвонить президенту Путину, он делал такие заявления», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента России допустил новые телефонные переговоры лидеров России и США. По его словам, до очной встречи Путина и Трампа возможен еще один их разговор по телефону.

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