Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:23, 13 февраля 2025Ценности

Певица Сабрина Карпентер в нижнем белье попала на обложку Vogue

Певица Сабрина Карпентер в атласном корсете попала на обложку журнала Vogue
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Steven Meisel / Vogue

Американская актриса и певица Сабрина Карпентер снялась в откровенной фотосессии для модного журнала Vogue. Снимки опубликованы на сайте издания.

25-летняя знаменитость попала на обложку в голубом атласном корсете на шнуровке, дизайн которого вдохновлен нижним бельем певицы Мадонны. Последняя выступала в аналогичном корсете бренда Jean Paul Gaultier во время тура в 1990-м году. Прическа и макияж Карпентер также имитировали образы Мадонны 30-летней давности.

Героиня съемки также позировала в красном кружевном комплекте белья в сочетании с чулками и туфлями на каблуках. К тому же стилисты подобрали для нее желтое платье с накидкой из перьев, которое напоминало культовый наряд актрисы Мэрилин Монро.

В октябре 2024 года попавшая на обложку Time Сабрина Карпентер ответила на критику ее откровенных нарядов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин одержал дипломатическую победу». Весь мир обсуждает телефонный разговор Трампа с президентом России. Что о нем говорят?

      Володин раскритиковал предложение Рособрнадзора о баллах по русскому для детей мигрантов

      Трое подростков надругались над одноклассником в туалете престижной российской школы

      В Кремле ушли от ответа на вопрос о количестве разговоров Путина и Трампа

      «Искандеры» уничтожили одно из главных производств дронов в Киеве. Координаты передали хакеры, взломавшие компьютеры руководства

      Маск обвинил крупное международное информагентство в обмане

      В Кремле оценили разговор Путина и Трампа

      Сын политика решил тайно полететь с друзьями в Таиланд и спровоцировал проверку полиции

      В Кремле ответили на вопрос о конкретных мерах по урегулированию конфликта на Украине

      В российском городе на мальчика в подъезде дома упала железная дверь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше