Попавшая на обложку Time популярная певица ответила на критику ее откровенных нарядов

Сабрина Карпентер призвала критикующих ее откровенные наряды не приходить на шоу

Попавшая на обложку журнала Time и в рейтинг самых влиятельных молодых людей американская актриса и певица Сабрина Карпентер ответила на критику ее откровенных нарядов на концертах. Соответствующий комментарий публикует сайт упомянутого издания.

25-летняя популярная исполнительница рассказала, что многие люди в соцсетях негативно высказываются о ее образах. «Жаль, что это когда-либо стало предметом критики, потому что, честно говоря, самое страшное в мире — это выйти на сцену перед таким количеством людей и выступать так, как будто это ничего не значит», — посетовала девушка.

По словам артистки, ей комфортно выступать в такой одежде. В связи с этим Карпентер призвала людей, которым не нравится ее стиль, не посещать концерты. «На это я просто говорю: "Не приходите на шоу"», — заявила звезда.

В апреле сообщалось, что Сабрина Карпентер снялась в нижнем белье для рекламы новой коллекции бренда Skims телезвезды и бизнесвумен Ким Кардашьян.

