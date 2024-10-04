Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:22, 4 октября 2024Ценности

Попавшая на обложку Time популярная певица ответила на критику ее откровенных нарядов

Сабрина Карпентер призвала критикующих ее откровенные наряды не приходить на шоу

Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Попавшая на обложку журнала Time и в рейтинг самых влиятельных молодых людей американская актриса и певица Сабрина Карпентер ответила на критику ее откровенных нарядов на концертах. Соответствующий комментарий публикует сайт упомянутого издания.

25-летняя популярная исполнительница рассказала, что многие люди в соцсетях негативно высказываются о ее образах. «Жаль, что это когда-либо стало предметом критики, потому что, честно говоря, самое страшное в мире — это выйти на сцену перед таким количеством людей и выступать так, как будто это ничего не значит», — посетовала девушка.

По словам артистки, ей комфортно выступать в такой одежде. В связи с этим Карпентер призвала людей, которым не нравится ее стиль, не посещать концерты. «На это я просто говорю: "Не приходите на шоу"», — заявила звезда.

В апреле сообщалось, что Сабрина Карпентер снялась в нижнем белье для рекламы новой коллекции бренда Skims телезвезды и бизнесвумен Ким Кардашьян.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший генсек НАТО намекнул на вынужденный отказ Украины от потерянных территорий

      Польша начнет строить фортификации на восточной границе

      Суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения фигуранту по делу Лерчек

      Бывший генсек НАТО рассказал о нарушенном обещании при выводе войск из Афганистана

      Взломщик убрался в доме женщины и приготовил ей ужин

      У известной телеведущей во второй раз обнаружили рак

      Качающийся из стороны в сторону во время посадки самолет попал на видео

      Российский «Оберег» остановил крупный осколок в зоне СВО

      Назван эффективный способ очистить раковину от известкового налета без бытовой химии

      Попавшая на обложку Time популярная певица ответила на критику ее откровенных нарядов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше