План по объединению двух автогигантов потерпел окончательный крах

Kyodo: Honda и Nissan окончательно передумали объединяться

Honda Motor Co. и Nissan Motor Co. заявили, что окончательно отказались от исторического плана объединения в холдинговую компанию. Об этом сообщило японское издание Kyodo.

Если бы сделка не сорвалась, то новый автогигант занял бы третье место в мире по объему продаж. Предполагалось, что переговоры закончатся уже в июне 2025 года, а холдинговая компания появится в 2026-м. Однако, когда процесс только стартовал, представители Honda сразу же заявили, что Nissan, переживающая не лучшие времена, должна приложить усилия по выправлению ее финансового положения. Это было одним из главных условий слияния. В свою очередь, Nissan заявила, что уволит девять тысяч рабочих мест по всему миру и сократит свои мировые производственные мощности на 20 процентов. Однако эти шаги не убедили Honda в том, что ее партнер начал выбираться из кризиса.

Спустя некоторое время Honda предложила Nissan стать ее дочерней компанией. Эта инициатива вызвала крайне негативную реакцию в совете директоров Nissan и побудила его отказаться от сделки.

Если бы этого не случилось, то новая холдинговая компания (к которой, согласно некоторым публикациям, собиралась присоединиться и Mitsubishi Motors Corp.) смогла бы успешно конкурировать с американской Tesla Inc. и китайской BYD Co..

Ранее сообщалось, что Nissan заявила о готовности прекратить переговоры о слиянии с Honda. Последняя, впрочем, заявила, что готова к продолжению сотрудничества в области разработки программного обеспечения.