Москвичам рассказали о погоде 13 февраля

Гидрометцентр: Температура в Москве понизится до минус 8 градусов

В пятницу, 13 февраля, в Москве ожидается похолодание. Своим прогнозом со столичными жителями поделились специалисты Гидрометцентра.

По сведениям синоптиков, в течение дня температура воздуха будет варьироваться от минус 7 до минус 5 градусов. К ночи столбики термометров понизятся до минус 8 градусов. Осадков в столице метеорологи не ожидают.

В Подмосковье показатель может колебаться от минус 9 до минус 4 градусов, ночью прогнозируется до минус 11 градусов. Ветер, как сообщается, будет западным скоростью до минус 9 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе составит не более 752 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили об аномальном похолодании. В ближайшие дни регион окажется в тыловой части «очень мощного» циклона, из-за чего столбики столичных термометров пойдут вниз. Понижение температуры ощущается и сейчас, но в начале следующей недели она может достигнуть минус 15. К следующей среде среднесуточная температура воздуха будет градуса на четыре ниже климатической нормы.