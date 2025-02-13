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10:21, 13 февраля 2025Ценности

Популярная певица снялась в нижнем белье из упаковочной бумаги в честь 44-летия

44-летняя певица Келли Роуленд снялась в нижнем белье из упаковочной бумаги
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Келли Роуленд

Келли Роуленд. Фото: @kellyrowland

Популярная американская певица и актриса Келли Роуленд снялась в откровенном образе в честь 44-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 16,5 миллиона подписчиков.

Исполнительница предстала перед камерой в нижнем белье из упаковочной бумаги цвета зеленый металлик. Комплект состоял из прикрывающей грудь ленты с бантом и стрингов с завышенной талией. В то же время она надела головной убор из черной сетки, наполненной воздушными шарами в тон наряда. «Ну вот мы и здесь. 44», — указала в подписи автор поста.

Изначально Роуленд прославилась как участница музыкальной группы Destiny’s Child, в которую также входили певицы Бейонсе и Мишель Уильямс. При этом в последствии она сделала успешную сольную карьеру.

Ранее в феврале известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала совместное фото топлес в честь дня рождения подруги.

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