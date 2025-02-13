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17:16, 13 февраля 2025Интернет и СМИ

Популярный блогер признался в наркотической зависимости

Блогер FaZe Adapt признался, что у него была наркотическая зависимость
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева
Александр Принкевич

Александр Принкевич. Фото: @thefazeadapt

Популярный американский блогер и стример, участник киберспортивной организации FaZe Clan Алекс Принкевич, известный как FaZe Adapt, рассказал о наркотической зависимости. Об этом пишет Dexerto.

По словам блогера, в период, когда он употреблял наркотики, он в основном проводил время в одиночку и ни с кем не общался, хотя и жил в одном доме с другими звездами FaZe Clan. Он также отметил, что в то время страдал от скуки и чувствовал себя несчастным. «Все, что я хотел — это спать. Я каждый день принимал всякое дерьмо, и, помню, что я осознал, что это плохо... Я принимал наркотики», — признался он.

FaZe Adapt добавил, что в какой-то момент он попытался отказаться от запрещенных веществ, однако не смог, поскольку испытал сильную ломку. Спустя некоторое время у него случился судорожный припадок, после чего он очнулся уже в машине скорой помощи.

Ранее звезда реалити-шоу «Пацанки» Владлина Алчаева, известная как Алча, рассказала о проблемах со здоровьем из-за наркотической зависимости. По словам Алчаевой, из-за употребления запрещенных препаратов у нее начались приступы эпилепсии и испортились зубы.

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