Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:32, 13 февраля 2025Мир

Премьер Польши обратился к США после разговора Путина и Трампа

Премьер Туск: ЕС, Украина и США должны вместе работать над достижением мира
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европейский союз (ЕС), Украина и США должны вместе работать над достижением мира в украинском конфликте. С таким предложением он выступил после телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, публикация размещена на странице польского премьера в социальной сети X.

«Все, что нам нужно — это мир. Справедливый мир! Украина, Европа и Соединенные Штаты должны работать над этим вместе. Вместе!» — написал Туск.

Публикацию польского премьера прокомментировал бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он напомнил, что у Европы был шанс все урегулировать еще в 2022 году, но никто этого не сделал. «Сидите и помалкивайте. Пусть большие парни решают это», — написал Риттер.

Президент России Владимир Путин 12 февраля провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Российский лидер заявил о необходимости устранения первопричин украинского конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование можно достичь путем мирных переговоров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Курс рубля взлетел

      В ВСУ пожаловались на проблемы с укреплениями и мотивацией

      На Украине ввели санкции против нескольких олигархов

      План по объединению двух автогигантов потерпел окончательный крах

      В Госдуме назвали возможное место встречи Путина и Трампа

      Врачи не поверили в смертельно опасную болезнь девушки из-за ее возраста

      Цены на один вид жилья в России резко пошли вверх

      Россиянин отказался сообщать о готовящемся теракте в аэропорту и получил штраф

      Артемий Лебедев предостерег россиян от опасного мнения о Западе

      Названа способная перехватить российский «Орешник» система ПВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше