Премьер Польши обратился к США после разговора Путина и Трампа

Премьер Туск: ЕС, Украина и США должны вместе работать над достижением мира

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Европейский союз (ЕС), Украина и США должны вместе работать над достижением мира в украинском конфликте. С таким предложением он выступил после телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным, публикация размещена на странице польского премьера в социальной сети X.

«Все, что нам нужно — это мир. Справедливый мир! Украина, Европа и Соединенные Штаты должны работать над этим вместе. Вместе!» — написал Туск.

Публикацию польского премьера прокомментировал бывший американский разведчик Скотт Риттер. Он напомнил, что у Европы был шанс все урегулировать еще в 2022 году, но никто этого не сделал. «Сидите и помалкивайте. Пусть большие парни решают это», — написал Риттер.

Президент России Владимир Путин 12 февраля провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Российский лидер заявил о необходимости устранения первопричин украинского конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование можно достичь путем мирных переговоров.