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13:54, 13 февраля 2025Мир

Премьер Венгрии высказался о праве ЕС на место за столом переговоров по Украине

Орбан: ЕС не заслужил место за столом переговоров по Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Европейский союз (ЕС) не заслужил место за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.

Орбан высказался о заявлении от имени внешнеполитической службы ЕС, Франции, Германии, Польши, Италии, Испании и Великобритании о необходимости продолжения поддержки Киева и важности участия Европы в переговорах.

«Это заявление — печальное свидетельство плохого брюссельского руководства. Пока президент [США Дональд] Трамп и президент [России Владимир] Путин ведут переговоры о мире, чиновники ЕС делают бесполезные заявления», — написал он.

По словам венгерского премьера, Евросоюз не может просить место за столом переговоров, поскольку его нужно заслужить силой, умелым руководством и мудрой дипломатией.

Ранее стало известно, что европейские чиновники боятся, что Трамп заставит их платить за восстановление Украины, хотя при этом они не будут допущены до процесса мирного урегулирования конфликта.

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