Продажи электромобилей в России резко выросли

«Автостат»: За два года продажи электрокаров в РФ выросли в шесть раз

На начало текущего года в России было зарегистрировано 59,6 тысячи электромобилей. Об этом сообщили в «Автостате».

Около 60 процентов от этого количества приходится на три марки: Nissan (16,7 тысячи штук), Zeekr (11,2 тысячи штук) и Tesla (6,7 тысячи штук). При этом 40 процентов российского парка электрокаров — это марки типа Nissan Leaf и Zeekr 001.

В 2024 году в России реализовали 17,8 тысячи новых электромобилей. В 2023 году речь шла о 14,1 тысячи, а в 2022 году — о трех тысячах. Как отмечает агентство, за последние три года было продано около 35 тысяч таких транспортных средств, а за два последних года это количество выросло почти в шесть раз.

Ранее сообщалось, что в 2024 году жители РФ купили 12,3 тысячи подержанных электрокаров. Этот результат стал максимальным и превысил показатель 2023 года на 18 процентов. Лидером в этом секторе авторынка оказался японский бренд Nissan.