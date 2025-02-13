Путин и Трамп согласились решать самые сложные проблемы мирными переговорами

Песков: Путин и Трамп согласились, что проблемы надо решать мирными переговорами

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп согласились, что сложные проблемы надо решать мирными переговорами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это одна из главных тем. Говорили об этом и согласились в том, что даже самые сложные проблемы нужно решать посредством мирных переговоров», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, в данном случае «президент Путин согласился с этим тезисом президента Трампа». Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Путин и Трамп также оба констатировали ущерб, который был нанесен отношениям России и США при бывшем американском президенте Джо Байдене.

Ранее Песков сообщил, что рабочие контакты России и США будут расширены в ближайшие недели.