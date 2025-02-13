Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:33, 13 февраля 2025Мир

Раскрыта выгода Трампа от разрешения украинского конфликта

WSJ: Трамп провел переговоры с Путиным из-за желания выглядеть миротворцем
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за желания республиканца выглядеть миротворцем. Так выгоду для американского лидера от разрешения украинского конфликта описала газета The Wall Street Journal (WSJ).

Авторы статьи пишут, что Трамп решил «переписать» общепринятую схему разрешения сложных мировых конфликтов, когда предложил провести переговоры по урегулированию конфликта на Украине с уступками России и заявил о намерении переселить население Газы. По их мнению, действия хозяина Белого дома являются «отрицанием политики США, проводимой десятилетиями».

«По словам аналитиков, изучавших оба конфликта, они проистекают из его веры в свою силу убеждения, явного желания выглядеть миротворцем исторического значения, способным заключить сделку, и склонности навязывать решения более слабым странам, включая союзников», — говорится в материале.

12 февраля Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Американский лидер назвал очень продуктивными переговоры с российским президентом. Трамп и Путин обсудили двусторонние отношения России и США, конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке, а также договорились об организации личной встречи.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ после разговора Путина и Трампа выпустили по России десятки дронов. Жители атакованного Липецка публиковали видео взрывов

      Названы угрожающие НАТО российские подлодки

      В МИД оценили мирные инициативы Ватикана по Украине

      У Олега Меньшикова диагностировали онкологическое заболевание

      Суд отклонил иск о возвращении на СВО арестованной жене бывшего мэра российского города

      Цены на тюльпаны в России взлетели

      Нефтяные компании пожаловались на отказ РЖД принимать их грузы

      Вдову Караченцова экстренно госпитализировали

      Украинская спортсменка-чемпионка сделала заявление об участии Большунова в гонке в Италии

      Экс-российский госслужащий сотрудничал с СБУ и получил срок в колонии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше