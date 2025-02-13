Раскрыто истинное отношение иностранных туристов к России

ЦСР: 96 процентов иностранцев оказались довольны поездкой в Россию

96 процентов иностранных туристов, побывавших в России, оказались довольны поездкой. Их истинное отношение к стране раскрыла заместитель генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова, говорится в поступившем в распоряжение «Ленты.ру» исследовании.

Кроме того, 92 процента из числа опрошенных захотели снова вернуться в Россию, а 87 процентов положительно отозвались о проживании в гостиницах. Отмечается, что 90 процентов респондентов высоко оценили дружелюбие персонала аэропортов и ресторанов.

«За последний год проделана большая работа по повышению привлекательности России для иностранных туристов, и она приносит позитивные результаты, число желающих повторить туристическую поездку в нашу страну увеличилось», — заметила Максутова.

Ранее сообщалось, что иностранцы массово устремились в Россию — количество посетивших страну гостей из-за рубежа в 2024 году увеличилось на 18 процентов в сравнении с 2023-м. Абсолютным лидером среди всех стран по числу въехавших абонентов стал Китай.