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20:16, 13 февраля 2025Путешествия

Раскрыто истинное отношение иностранных туристов к России

ЦСР: 96 процентов иностранцев оказались довольны поездкой в Россию
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

96 процентов иностранных туристов, побывавших в России, оказались довольны поездкой. Их истинное отношение к стране раскрыла заместитель генерального директора Центра стратегических разработок (ЦСР) Юлия Максутова, говорится в поступившем в распоряжение «Ленты.ру» исследовании.

Кроме того, 92 процента из числа опрошенных захотели снова вернуться в Россию, а 87 процентов положительно отозвались о проживании в гостиницах. Отмечается, что 90 процентов респондентов высоко оценили дружелюбие персонала аэропортов и ресторанов.

«За последний год проделана большая работа по повышению привлекательности России для иностранных туристов, и она приносит позитивные результаты, число желающих повторить туристическую поездку в нашу страну увеличилось», — заметила Максутова.

Ранее сообщалось, что иностранцы массово устремились в Россию — количество посетивших страну гостей из-за рубежа в 2024 году увеличилось на 18 процентов в сравнении с 2023-м. Абсолютным лидером среди всех стран по числу въехавших абонентов стал Китай.

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