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05:47, 13 февраля 2025Интернет и СМИ

Раскрыты опасения Европы из-за переговоров Трампа и Путина

Politico: Европа давно боялась переговоров Трампа и Путина по Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

В Европе опасались переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом написало издание Politico.

«Европейские чиновники давно опасались, что исторически теплые личные отношения Трампа с Путиным могут привести к тому, что они будут отстранены от любых дискуссий на высоком уровне о будущем континента», — отмечается в публикации.

При этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок в интервью изданию подчеркнула, что «мира можно достичь только сообща». По ее мнению, Европе следует пройти этот путь с Украиной для восстановления мира в регионе.

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