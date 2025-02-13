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04:39, 13 февраля 2025Мир

Раскрыты последствия разговора Трампа и Путина

Эксперт Уилкерсон: беседа Трампа и Путина приведет к урегулированию на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Бывший руководитель аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, полковник американских Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон прокомментировал разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Его слова приводит ТАСС.

Уилкерсон раскрыл последствия беседы Трампа и Путина и допустил, что их разговор приведет к урегулированию на Украине.

«Вера в Путина у меня есть, в Трампа — не очень-то. Но я вполне готов к тому, чтобы меня удивили», — отметил он.

Ранее Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По словам американского лидера, разговор с российским коллегой был очень продуктивным. Среди тем, которые обсудили политики, было мирное урегулирование на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, вопросы в энергетической сфере и ряд других.

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