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04:00, 13 февраля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Раскрыты самые популярные схемы мошенников перед 14 февраля

ИБ-эксперт Горбунов: Мошенники к 14 февраля заманивают жертв на поддельные сайты
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники перед 14 февраля пытаются заманить потенциальных жертв на поддельные сайты, а также обманывают их под предлогом доставки цветов и заказа онлайн-билетов. О популярных схемах злоумышленников, используемых перед Днем святого Валентина, «Ленте.ру» рассказал ведущий эксперт по сетевым угрозам, веб-разработчик ИБ-вендора «Кода Безопасности» Константин Горбунов.

По словам специалиста, мошенники чаще атакуют мужчин, причем используют множество тем, связанных с праздником. «Например, доставка цветов, онлайн-заказ билетов, бронирование мест в ресторане или кинотеатре — все это мошенники "упаковывают" в электронные письма или посты в соцсетях и отправляют потенциальным жертвам», — добавил Горбунов.

К примеру, суть одной из популярных схем — это рассылка в мессенджерах и по электронной почте сообщений о розыгрыше от имени известного бренда, приз в котором — организация необычного свидания. «Естественно, приложенная к таким сообщениям ссылка ведет на фишинговую страницу, где юзеру нужно ввести свои данные, например, от банковской карты», — предупредил эксперт.

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Помимо того, перед 14 февраля растет количество поддельных сайтов, имитирующих ресурсы известных маркетплейсов и онлайн-площадки крупных ритейлеров. Чаще всего мошенники рассылают ссылки на такие сайты контактам ранее взломанных пользователей.

В компании также обратили внимание на то, что схема с фальшивыми сайтами нередко бывает двухступенчатой. После того как мошенники заманили жертву на фейковый сайт и украли ее деньги, ей поступает звонок от человека, который представляется сотрудником банка и предупреждает о попытке кражи. «Вместе с тем он выманивает данные от другой банковской карточки, куда предлагает перевести средства для "сохранности"», — добавили в «Коде Безопасности».

Ранее эксперты компании Angara Security предупредили россиян о схемах мошенников, которые злоумышленники применяют перед 14 февраля и до 8 марта. Уточнялось, что злоумышленники могут заявить потенциальной жертве о том, что ей поступил букет цветов от анонимного поклонника или же посылка с сюрпризом от живущего за границей родственника.

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