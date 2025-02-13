Рассказывавшая о жизни с редкой болезнью российская блогерша умерла в больнице

Болевшая муковисцидозом блогерша Таисия Шеремет умерла в больнице в Испании

Российская блогерша и журналистка Таисия Шеремет, рассказывавшая о жизни с муковисцидозом, умерла в больнице в Испании. Об этом сообщило издание «Такие дела».

О том, что 22-летней Шеремет не стало, журналисты узнали от группы поддержки блогерши. «Ей было не больно. Она не задыхалась. Просто заснула», — рассказали изданию.

В Telegram-канале блогерши в среду, 12 февраля, было опубликовано сообщение о том, что она попала в реанимацию. Другие подробности не приводились.

Блогерша несколько месяцев провела в испанской больнице. В своем открытом письме она сообщала, что старается дожить до лета 2025 года, когда станет доступно необходимое ей лекарство. Шеремет отмечала, что из-за редкой мутации ей не помогают медикаменты, которые считаются передовой терапией муковисцидоза.

Таисия Шеремет вела блог о жизни с муковисцидозом, в котором освещала в том числе проблемы с лечением этого заболевания и поставкой медикаментов. Кроме того, выступала ведущей подкастов и сотрудничала с несколькими изданиями.

