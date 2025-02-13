Риелтор назвал способ решить проблему с жильем у малоимущих семей

Риелтор Апрелев предложил субсидировать аренду квартир для малоимущих семей

Решить проблему с жильем у малоимущих семей можно, субсидируя им аренду квартир. Об этом заявил основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Эксперт рынка недвижимости отметил, что не все россияне могут решить жилищный вопрос с помощью ипотеки. По мнению риелтора, позволить себе жилищный кредит могут «от 30 процентов населения, проживающего в регионах, до 70 процентов», так что опираться исключительно на них не стоит.

«Нам необходимы какие-то другие социальные инструменты, направленные на решение жилищных проблем. Одним из таких инструментов, который тоже может быть экономически для государства целесообразен, более того, он может быть экономически менее затратен и более результативен — это субсидирование ставок найма жилья для тех семей, которые сегодня находятся в не очень хорошем экономическом положении и с помощью ипотеки жилье купить не могут», — заключил Апрелев.

Накануне экономист Александр Цыганов предложил внедрить практику лизинга недвижимости, чтобы решить проблему с доступным жильем в стране.