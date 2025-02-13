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19:17, 13 февраля 2025Силовые структуры

Россиянка приревновала мужа и разбила ему голову кирпичом

Жительница Дагестана разбила мужу голову кирпичом из-за переписки с другой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Жительница Дагестана нашла переписку мужа с другой женщиной в социальной сети и разбила ему голову кирпичом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, все произошло в Махачкале. Зайнаб, будучи замужем за Дебиром около семи лет, заподозрила измену и нашла у супруга переписку с другой. Приревновав мужа, она принесла из двора кирпич и ударила его по голове — от удара мужчина на время потерял память.

Суд назначили женщине условный срок. Супруги уже помирились.

Ранее в Ульяновске 21-летний житель намеренно переехал на машине бывшую возлюбленную и ее нового друга.

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