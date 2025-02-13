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07:32, 13 февраля 2025Бывший СССР

Российские военные эвакуировали мирных жителей Дзержинска

МО: Военные ВС РФ эвакуировали пострадавших от ВСУ мирных жителей Дзержинска
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие эвакуировали большое количество мирного населения из Дзержинска (украинское название --Торецк). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Старший стрелок, ефрейтор Евгений Пономаренко рассказал, что на первом этаже одного из зданий находились мирные жители, а в подвалах прятались военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Запомнился случай, при эвакуации семьи в Горловку, ребенок девочка одновременно пила сок и молоко, понимаете, этот ребенок был рад всему... это очень запомнилось», — признался он.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о тактическом значении успехов ВС РФ. По его словам, наступление российских войск под Часовым Яром и занятие Дзержинска откроют путь к Константиновке.

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