МО: Военные ВС РФ эвакуировали пострадавших от ВСУ мирных жителей Дзержинска

Российские военнослужащие эвакуировали большое количество мирного населения из Дзержинска (украинское название --Торецк). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Старший стрелок, ефрейтор Евгений Пономаренко рассказал, что на первом этаже одного из зданий находились мирные жители, а в подвалах прятались военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Запомнился случай, при эвакуации семьи в Горловку, ребенок девочка одновременно пила сок и молоко, понимаете, этот ребенок был рад всему... это очень запомнилось», — признался он.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о тактическом значении успехов ВС РФ. По его словам, наступление российских войск под Часовым Яром и занятие Дзержинска откроют путь к Константиновке.