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09:39, 11 февраля 2025Бывший СССР

В ДНР рассказали о тактическом значении успехов под Дзержинском и Часовым Яром

Глава ДНР Пушилин: Успехи под Дзержинском открывают путь к Константиновке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Наступление российских войск под Часовым Яром вместе с занятием Дзержинска (украинское название — Торецк) открывают путь к Константиновке. О тактическом значении успехов Вооруженных сил России рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Часов Яр, там тоже есть определенного рода успехи, которые позволяют, в особенности в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки», — заявил руководитель региона.

7 февраля в Минобороны России сообщили о взятии под контроль Дзержинска. По информации ведомства, в боях за город участвовали первая, девятая и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии.

Ранее на Украине сообщили, что российские войска укрепились у трассы Димитров (украинское название — Мирноград) — Константиновка. По словам бойца Вооруженных сил Украины с позывным Мучной, российские войска могут продолжить наступать в сторону Тарасовки и Новой Полтавки.

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