В ДНР рассказали о тактическом значении успехов под Дзержинском и Часовым Яром

Глава ДНР Пушилин: Успехи под Дзержинском открывают путь к Константиновке

Наступление российских войск под Часовым Яром вместе с занятием Дзержинска (украинское название — Торецк) открывают путь к Константиновке. О тактическом значении успехов Вооруженных сил России рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Часов Яр, там тоже есть определенного рода успехи, которые позволяют, в особенности в связке с освобождением Дзержинска, выстраивать дальнейшие перспективы в направлении Константиновки», — заявил руководитель региона.

7 февраля в Минобороны России сообщили о взятии под контроль Дзержинска. По информации ведомства, в боях за город участвовали первая, девятая и 132-я отдельные гвардейские мотострелковые бригады 51-й армии.

Ранее на Украине сообщили, что российские войска укрепились у трассы Димитров (украинское название — Мирноград) — Константиновка. По словам бойца Вооруженных сил Украины с позывным Мучной, российские войска могут продолжить наступать в сторону Тарасовки и Новой Полтавки.