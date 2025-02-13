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07:41, 13 февраля 2025Россия

Российский губернатор раскрыл подробности отражения атаки почти четырех десятков дронов

Брянский губернатор Богомаз: При отражении атаки 37 дронов ВСУ пострадавших нет
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

При отражении атаки почти четырех десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область никто не пострадал. Подробности о ситуации сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» — написал брянский губернатор, уточнив, что целью военных были беспилотники ВСУ самолетного типа.

Он поблагодарил силы противовоздушной обороны (ПВО) за работу ВСУ, по его утверждению, совершили «массированную террористическую атаку» по региону.

Всего, по данным Минобороны, над Россией за ночь 13 февраля перехватили 83 беспилотника, под удар попали девять регионов. Летательные аппараты сбили в Липецкой, Курской, Тверской, Смоленской, Белгородской, Калужской, Воронежской и Ростовской областях.

ЖЗЛ
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