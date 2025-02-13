Российский губернатор раскрыл подробности отражения атаки почти четырех десятков дронов

Брянский губернатор Богомаз: При отражении атаки 37 дронов ВСУ пострадавших нет

При отражении атаки почти четырех десятков беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область никто не пострадал. Подробности о ситуации сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет, все атаки отражены, все цели уничтожены!» — написал брянский губернатор, уточнив, что целью военных были беспилотники ВСУ самолетного типа.

Он поблагодарил силы противовоздушной обороны (ПВО) за работу ВСУ, по его утверждению, совершили «массированную террористическую атаку» по региону.

Всего, по данным Минобороны, над Россией за ночь 13 февраля перехватили 83 беспилотника, под удар попали девять регионов. Летательные аппараты сбили в Липецкой, Курской, Тверской, Смоленской, Белгородской, Калужской, Воронежской и Ростовской областях.