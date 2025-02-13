Российский регион подвергся массированному налету БПЛА

Губернатор Артамонов: Липецкая область подверглась массированному налету БПЛА

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что регион подвергся массированному налету беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом он написал в Telegram-канале.

Артамонов уточнил, что сейчас работают средства противовоздушной обороны (ПВО).

«Внимание! Регион подвергся массированному налету БПЛА. Идет работа ПВО и средств подавления», — предупредил он.

Глава региона добавил, что сейчас оперативные службы проверяют данные о падении обломков беспилотника в Липецке и Липецком МО.

Ранее в Липецкой области прозвучали взрывы. Атаке дронов могли подвергнуться Елец и Липецк, по данным Telegram-канала Baza.