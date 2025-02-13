Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:08, 13 февраля 2025Россия

В Липецкой области прозвучали взрывы

Baza: В Липецкой области прозвучали взрывы
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Липецкой области прозвучали взрывы, сообщает Baza со ссылкой на местных жителей.

Атаке дронов могли подвергнуться Елец и Липецк. До этого губернатор региона Игорь Артамонов предупреждал об угрозе атаке беспилотников в этих населенных пунктах.

Ранее жители белорусского Гомеля сообщили о замеченных беспилотниках. О взрывах в небе и работе ПВО по дронам рассказали местные жители из деревни Романовичи под Гомелем, а также гомельского микрорайона Волотов. Официальной информации о том, чьи это дроны, пока не поступало.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Путин хочет мира сейчас». Трамп оценил разговор с российским лидером. Как президент США оценивает дальнейшие контакты с Москвой?

      Дочь Джуда Лоу показала фото без штанов

      В Липецкой области прозвучали взрывы

      В ВСУ заявили о возможности откупиться от попадания на передовую

      Раскрыты самые популярные схемы мошенников перед 14 февраля

      В российском регионе отразили атаку беспилотников

      В Европе выступили за территориальную целостность Украины после заявлений шефа Пентагона

      Найдены клады с древними деньгами дьявола

      В США заявили об изменении Трампом принципа ведения дел с Европой

      Врач развеяла главный миф о кофе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше