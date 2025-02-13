Baza: В Липецкой области прозвучали взрывы

В Липецкой области прозвучали взрывы, сообщает Baza со ссылкой на местных жителей.

Атаке дронов могли подвергнуться Елец и Липецк. До этого губернатор региона Игорь Артамонов предупреждал об угрозе атаке беспилотников в этих населенных пунктах.

Ранее жители белорусского Гомеля сообщили о замеченных беспилотниках. О взрывах в небе и работе ПВО по дронам рассказали местные жители из деревни Романовичи под Гомелем, а также гомельского микрорайона Волотов. Официальной информации о том, чьи это дроны, пока не поступало.