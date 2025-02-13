СК раскрыл сумму в деле о поджоге вертолета школьниками на Ямале

СК: За сожжение вертолета на Ямале школьникам обещали 4 млн рублей

Начало событий в новости Российских подростков обвинили в терроризме за поджог вертолета

За сожжение вертолета в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа школьникам обещали четыре миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, двое местных жителей за обещанное денежное вознаграждение проникли на территорию перрона аэропорта Ноябрьска. Там с помощью бутылки с бензином они подожгли воздушное судно. Материальный ущерб от поджога составил более 59 миллионов рублей.

Ранее им предъявили обвинение по статье 205 («Террористический акт») УК РФ. ЧП произошло 11 сентября 2024 года.