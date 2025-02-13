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11:54, 13 февраля 2025Силовые структуры

Российских подростков обвинили в терроризме за поджог вертолета

В Ноябрьске подросткам предъявили обвинение в терроризме за поджог вертолета
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ноябрьске следователи предъявили обвинение в терроризме подросткам за поджог вертолета. Об этом сообщает издание Ura.ru.

Им предъявлено обвинение по статье 205 («Террористический акт») УК РФ.

По данным издания, в ночь на 11 сентября 2024 года двое подростков в возрасте 13 и 14 лет проникли на вертолетную площадку в аэропорту, облили Ми-8 горючей жидкостью и подожгли, но пострадали сами. Из-за ожогов им пришлось вызвать скорую. Воздушное судно сгорело почти полностью. Следователи выяснили, что за поджог несовершеннолетним пообещали четыре миллиона рублей. Их оперативно задержали.

Ранее сообщалось, что россиянин отказался сообщать о готовящемся теракте в аэропорту и получил штраф.

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